Movimiento portuario de contenedores creció un 3.6% en el 2025

El movimiento portuario de contenedores en Panamá registró un crecimiento de 3.6% durante 2025, al movilizar 9.9 millones de TEUs, en comparación con el año anterior, reflejando un desempeño positivo del sistema portuario nacional y su relevancia estratégica para el comercio marítimo regional, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Las cifras reportadas por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) de la AMP revelan que el comportamiento por terminal mostró resultados mixtos, con avances significativos en varias instalaciones clave del país, tal como se describe en el cuadro a continuación: (Aquí va la foto)

“En términos generales, los resultados de 2025 evidencian la solidez del sector portuario, impulsada por el aumento en la demanda de servicios, la conectividad logística y el papel estratégico del país en las cadenas de suministro globales”, informó la AMP.

Al respecto, Max Florez, director general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, destacó que “también observamos un aumento en el reposicionamiento de contenedores vacíos, lo que reafirma la importancia del hub panameño como un punto estratégico para la redistribución de equipos en la región”.