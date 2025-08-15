Mulino a Nestlé: “Si no compran leche nacional, no importarán”

“Si no compran leche nacional, no importarán leche extranjera. Se lo mando a decir clarito a la Nestlé”, así lo advirtió el presidente de la República, José Raúl Mulino, a la empresa que ha decidido suspender la compra de leche a 320 productores de Azuero y Chiriquí.

Mulino dijo que “así como nos cuadramos con el arroz, nos vamos a cuadrar con la producción nacional de leche; si no compran, no importan. Sencillo”.

Según el mandatario, “el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tiene una orden: no permitir que se pierda la producción de leche y estamos trabajando para abrir canales que permitan absorber los aproximadamente 35 mil litros diarios que Nestlé ha dejado de comprar”.

Mulino detalló que “el gobierno atiende la situación en dos sentidos: con medidas inmediatas de emergencia y también con acciones estructurales que brinden mayor estabilidad al proceso productor de leche”.

El presidente señaló que “los titulares del MIDA y del Ministerio de Comercio (MICI) se reunieron con dueños de las principales pizzerías del país para fomentar el uso de productos nacionales en la elaboración de pizzas, de amplio consumo en el país, haciendo especial énfasis en el queso mozzarella elaborado por queserías locales, lo que aumentaría la compra de leche local de grado C”.

Las autoridades gubernamentales también están abordando el problema del aumento en la importación del queso sucedáneo —“queso de mentira o queso falso”—. Al respecto, en favor del consumidor, el Ministerio de Salud (Minsa) trabaja en una normativa que obliga a los comercios a informar si los productos a la venta, como quesos, están hechos o no con leche real, y que se llame a las cosas por su nombre.

“El que quiere comprar un producto con leche falsa o no, es una libertad de cada quien comer lo que le parezca. Nuestro compromiso es claro: dar tranquilidad al sector lechero, proteger su trabajo y garantizar que cada litro producido encuentre su destino”, concluyó Mulino.