Mulino asegura que Panamá recuperó la confianza de Grecia como usuario de su bandera mercante

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que la visita de Estado realizada a Grecia permitió fortalecer la relación con uno de los principales usuarios de la bandera panameña y recuperar la confianza de ese país en el registro marítimo nacional.

“El país recuperó la confianza del principal usuario europeo de bandera panameña”, sostuvo el mandatario durante un encuentro con representantes empresariales y autoridades de Grecia, Chipre y otras naciones vinculadas al sector marítimo.

Durante su intervención, realizada en el marco de Posidonia 2026, considerada la principal feria marítima del mundo, Mulino destacó la importancia de mantener relaciones sólidas con los socios comerciales vinculados a la marina mercante.

“La importancia para la economía panameña de cuidar a nuestros socios comerciales, que son la mayor marina mercante del mundo”, expresó.

El presidente advirtió además sobre el impacto que tendría para Panamá perder la relación con Grecia en materia marítima.

“El riesgo de perder a Grecia impactaría negativamente en la imagen del país y en su economía”, afirmó ante más de mil asistentes a una recepción en la que participaron empresarios panameños presentes en el evento.

Mulino también se refirió a los desafíos que enfrentan los buques con bandera panameña y aseguró que el Gobierno trabajará para proteger los intereses nacionales.

“Se resolverán los problemas con China y cuidaremos los intereses del país y de los barcos con nuestra bandera, no apoyando cambios en las reglas del juego en temas marítimos que perjudiquen al país”, señaló.

Como parte de su agenda en Grecia, el mandatario visitó el Consulado General de Panamá en El Pireo, donde sostuvo una reunión centrada en el fortalecimiento del Registro de Naves de Panamá, la incorporación de nuevas tecnologías y la búsqueda de soluciones para situaciones externas que afectan a las embarcaciones que navegan bajo bandera panameña.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la competitividad de la bandera panameña, las estrategias para atraer nuevas inversiones mediante el abanderamiento de buques y el posicionamiento de Panamá en el mercado marítimo griego.

Según se informó, Grecia posee una de las flotas más grandes del mundo y cerca de 500 embarcaciones griegas navegan actualmente bajo bandera panameña.

Asimismo, se analizó la necesidad de evaluar alternativas para evitar la retención de buques en China, una situación que, según se indicó, afecta la competitividad del Registro de Naves de Panamá y a las embarcaciones registradas bajo su bandera.

En la reunión participaron el canciller Javier Martínez-Acha; la embajadora y cónsul de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos; el director general de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; el director de Marina Mercante, Ramón Franco; además de representantes del Departamento de Operaciones de Gente de Mar y Segumar.