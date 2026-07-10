Mulino entregó 80 viviendas y 125 títulos de propiedad en Bocas del Toro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó 80 soluciones habitacional y unos 125 títulos de propiedad de tierras que benefician a unas 500 familias de Bocas del Toro, durante una jornada de trabajo en Changuinola, principal distrito de la provincia.

En un comunicado explicaron que la entrega de llaves de estas nuevas viviendas, construidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), beneficia a una población de 400 personas identificadas mediante evaluaciones sociales por sus condiciones críticas de habitabilidad, principalmente al residir en casas de madera en malas condiciones.

Las 80 soluciones habitacionales pertenecen a un contrato de 300 unidades para Changuinola por B/.8.5 millones, de las cuales se habían entregado de manera parcial 80, mientras que 40 están en construcción y otras 100 por iniciar.

En el acto, Mulino destacó que estas entregas son un acto de solidaridad con quienes más lo necesitan. En ese escenario, anunció que dio las instrucciones para que se le construya un nuevo hogar a la familia de la menor fallecida durante las recientes inundaciones.

“He dado la orden de construirle, a su familia, un nuevo hogar con la intención de colaborar en medio de tanto dolor. Ya se encontró el terreno y se está nivelando para empezar cuanto antes con la obra. Reitero mi sentido pésame a su abuelo, quien la criaba, y a sus seres queridos”, resaltó Mulino.

Las casas entregadas constan de dos recámaras, sala-comedor, cocina, lavandería y un baño higiénico con tanque séptico.