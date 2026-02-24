Economía

Mulino garantizará transparencia en nuevas concesiones portuarias

El mandatario reiteró que dos grandes navieras asumirán la operación de los puertos que hasta ayer estaban en manos de Panama Ports Company. Además, ocuparán temporalmente los bienes de los mismos lo que “no implica una expropiación”

ML | José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, durante su discurso a la nación.
Yessika Calles
24 de febrero de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció ayer que iniciará un proceso “abierto y competitivo” para la licitación de los puertos de Balboa y Cristóbal, cuyas nuevas concesiones se harán con total transparencia “para no repetir los errores del pasado”.

Según el mandatario, en dicho proceso, “los intereses de Panamá deben estar siempre por encima de cualquier otro interés, garantizando transparencia, eficiencia, inversión, estabilidad jurídica y el mayor beneficio para nuestra República”.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicara el fallo que declara inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.

Mulino dijo que “todo lo actuado no fue en contra de nadie, sino en cumplimiento de la ley, del respeto al patrimonio del país y de los recursos para los panameños de hoy y del mañana”.

Afirmó que “el día de hoy termina una etapa y comienza otra, en la que más de 7,000 trabajadores tienen la certeza de que continuarán laborando; en la que los proveedores saben que seguirán brindando sus servicios; en la que los clientes tienen la tranquilidad de que pueden continuar operando en nuestros puertos; y en la que los inversionistas recuperan la confianza de que aquí sí hay futuro”.

