Mulino impulsa a Panamá como centro regional de logística y energía eficiente

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este miércoles como expositor principal en el panel “Líderes de la industria: ideas sobre cómo recalibrar la nueva realidad energética”, en el marco del Foro Económico Mundial. En el encuentro, participaron líderes gubernamentales y directivos de corporaciones multinacionales de Europa, Filipinas y África.

Ante una audiencia de más de 60 ejecutivos e inversionistas reunidos en Davos, Suiza, Mulino detalló las estrategias de Panamá para acelerar su transformación energética sin perder competitividad en los sectores claves de la industria.

“Panamá fortalece constantemente su rol como centro regional de logística y energía. Nuestra posición geográfica ofrece ventajas incomparables para conectar mercados entre continentes. No solo somos una conexión marítima, sino también un ‘hub’ aéreo y de datos”, destacó el mandatario.

Mulino resaltó las facilidades del Aeropuerto Internacional de Tocumen y la interconexión de cables de fibra óptica que atraviesan el país, posicionando a Panamá como un punto estratégico para centros de datos.

Subrayó que para sostener esta infraestructura es vital un suministro eléctrico confiable y sostenible: “Vivir en un medio ambiente saludable es un derecho. Las políticas gubernamentales deben alinearse con el sector privado para garantizar políticas que respalden nuestros objetivos comunes”, puntualizó.

Explicó que para ello su Gobierno desarrolla varios proyectos en los sectores de la cadena de suministro, logística y energía. La interconexión eléctrica con Colombia, financiado por BID Invest, es un proyecto de 500 km que conectará a la Comunidad Andina con el mercado energético centroamericano. Se espera que la construcción se inicie a finales de este año, aportando una capacidad de transporte de 400 megavatios.

Otro proyecto señalado por el manadatario en este panel fue el del uso de biocombustibles. Recientemente, el Gobierno presentó una ley para aumentar el uso de bioetanol del 5 % al 10% en la gasolina.

Entre los planes a futuro, el presidente de Panamá dijo que se evalúa un sistema de suministro de energía terrestre en los puertos para que los buques se conecten a la red eléctrica al estar atracados, evitando la quema de combustible.

“El transporte terrestre es otro aspecto en el que debemos comenzar a allanar el camino para la transición hacia camiones con bajas emisiones de carbono. Al mejorar nuestra infraestructura y fomentar la innovación, podemos garantizar que Panamá siga siendo indispensable para la logística global”, proyectó el mandatario en el panel del Foro Económico.

El mandatario enfatizó que el Canal de Panamá es la columna vertebral del centro logístico y energético. Al representar la ruta más corta para el 5% del comercio mundial, la vía interoceánica genera un ahorro de 16 millones de toneladas de CO2 al año.

Además, explicó que las esclusas neopanamax han facilitado una nueva ruta para el gas licuado de petróleo (GLP) de EE. UU. a Asia, contribuyendo a la diversificación de la red eléctrica con combustibles bajos en carbono. A la vez, confirmó que la construcción de un gasoducto comenzará el próximo año.

También reveló que el Canal de Panamá está implementando un plan para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Este plan ya comenzó con el “Net Zero Slot”, un sistema de reserva para que los buques de combustible verde programen tránsitos en menos de 24 horas. Esto incluye la sustitución gradual por remolcadores híbridos que combinan motores diésel, baterías y motores eléctricos.

“Estos son algunos de los enfoques que nuestro país está adoptando para acelerar la transformación energética de un país competitivo. Juntos podemos forjar un camino hacia la resiliencia y el crecimiento, uno que no solo satisfaga las demandas actuales, sino que también asegure un futuro sostenible para las generaciones venideras. Como siempre digo, mi rol como Presidente de Panamá no es solo liderar un gobierno de cinco años, sino asegurarme de que cada paso que dé considere nuestra responsabilidad de construir una nación sólida a largo plazo”, reiteró.

Finalmente, extendió una invitación formal a los presentes para la próxima Reunión de Estrategia del Foro Económico Mundial, que se celebrará en Panamá los días 21 y 22 de octubre. “Es un placer para nosotros ser anfitriones de este evento y les damos una cálida bienvenida, esperando que tengan la oportunidad de conocer nuestro hermoso país”, cerró.