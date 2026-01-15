Mulino viajará a Paraguay y Suiza a cumplir con una agenda de temas económicos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que en los próximos días viajará a Paraguay y Costa Rica para participar en encuentros de alto nivel.

Mañana, viernes 16 de enero, partirá hacia Paraguay a la reunión del Mercosur con la Unión Europea, “donde se firmará el acuerdo de libre comercio con la UE”, explicó el gobernante.

En tanto, el domingo 18 de enero saldrá para Suiza a cumplir con el Foro Económico Mundial y “a atender una gran cantidad de reuniones con presidentes y empresarios a nivel mundial para tratar temas de logística, marítimos y puertos de la República de Panamá”, informó Mulino.