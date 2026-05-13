Mulino y Abinader abordan comercio, migración y relaciones bilaterales en reunión en Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles, 13 de mayo, una reunión bilateral con su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, en la que abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, así como asuntos migratorios.

El encuentro se realizó en el Panama Convention Center, en Amador, en el marco del XII Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas.

Durante la reunión, ambos mandatarios conversaron sobre la posibilidad de ampliar el intercambio de bienes entre ambos países, aprovechando las facilidades que ofrecen sus respectivas zonas francas.

También discutieron temas vinculados a migración y seguridad, la próxima elección del nuevo secretario general de Naciones Unidas, la situación actual del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y mecanismos para incentivar el turismo dominicano hacia Panamá.

Mulino y Abinader estuvieron acompañados por miembros de sus gabinetes y representantes del sector privado.

Por la delegación panameña participaron el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

También asistieron la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León; el director general de Promtur Panamá, Salomón Shamah; la gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano; el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría; y Dovi Eisenmann.

La delegación dominicana estuvo integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Sanz Lovaton; el embajador en Panamá, Roberto Salcedo Gavilán; y los empresarios Miguel Lama, Manuel Estrella y Aníbal de Castro.