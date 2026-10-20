Multinacional sueca SKF confirma instalación de su centro de distribución en Panamá

La multinacional sueca SKF, líder global en ingeniería de rodamientos especializados, anunció que establecerá en Panamá su centro de distribución para los mercados de Centroamérica, México, Colombia, Ecuador y Perú, según un comunicado oficial.

La embajadora de Panamá en Suecia, Natalia Royo, indicó que la compañía prevé iniciar operaciones en el país en aproximadamente 17 meses, periodo durante el cual acondicionará sus instalaciones. Con esta expansión, Panamá se integrará como un punto clave en su cadena logística, lo que generará oportunidades de empleo para el talento local.

SKF es un referente mundial en ingeniería, especializado en rodamientos versátiles capaces de soportar cargas radiales y axiales a altas velocidades. Actualmente, la empresa tiene presencia en 130 países y genera alrededor de 37 000 empleos.