Nueva ley “Paraíso del Istmo, publicada en Gaceta, impulsará el empleo y el turismo comunitario en Panamá

Tras su publicación en la Gaceta Oficial, la nueva Ley 541, que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial 'Paraísos del Istmo' establece una política pública para descentralizar la inversión turística e impulsar el crecimiento económico en las regiones del interior del país que históricamente han quedado rezagadas.La norma propuesta por el diputado Roberto Zuñiga fundamenta un programa nacional orientado a identificar, promover y fortalecer destinos con alto valor turístico, histórico, cultural, ambiental y gastronómico, mediante una estrategia que involucra al Estado, los gobiernos locales, el sector privado y las comunidades organizadas.El diputado Zuñiga destacó que esta ley representa una oportunidad crucial para federalizar el desarrollo del sector y generar mayores oportunidades en áreas que poseen un enorme potencial, pero que tradicionalmente han recibido poca inversión y promoción.'Panamá tiene comunidades con una riqueza natural, histórica y cultural extraordinaria. Con esta ley buscamos convertir ese potencial en oportunidades reales para sus habitantes, promoviendo el turismo responsable, el emprendimiento local y la conservación de nuestro patrimonio', señaló Zúñiga.Con su entrada en vigencia, el país inicia una nueva etapa para consolidar destinos con identidad propia, poniendo en valor la riqueza de sus entornos y creando nuevas fuentes de desarrollo para el interior de la república.