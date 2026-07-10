$!Nuevos mercados se rinden al café de paila producido por mujeres de Capira

Extrafino, tostado en paila y cultivado libre de químicos. Así es el café de bajura con el que tres mujeres de Santa Rosa de Capira están conquistando nuevos mercados. Lo que comenzó como una tradición familiar se ha convertido en el motor económico de sus hogares y en un referente de la producción artesanal de la región. Deisi Velásquez es la productora de Café Deisivel. “Deisivel es un acrónimo de mi nombre. Me representa porque refleja quién soy: una mujer trabajadora que todos los días se pone las botas y toma el azadón y el rastrillo para salir al campo a cuidar de sus matas de café”, expresa Deisi. María Soto y Julia Soto también dieron identidad a sus productos al crear sus propias marcas. María bautizó su café con su mismo nombre, mientras que Julia lo comercializa bajo la marca “Don Bastides”.

Para ellas, ponerle un nombre a su café es el primer paso para pensar en grande y proyectar sus emprendimientos hacia nuevos mercados.Estas mujeres hablan de su producto con orgullo y muestran los paquetes que ya comercializan en sus comunidades. Cada media libra se vende a B/.3.50, un precio accesible que les ha permitido ganar clientes y generar ingresos para sus hogares. Como miembros de las Redes Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), un programa que impulsa más de 1,000 emprendimientos sostenibles en todo el país mediante capacitación, acompañamiento y la entrega de capital semilla, ellas han accedido a nuevos espacios de comercialización.