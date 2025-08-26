Ofertas y eventos, la apuesta de los malls para el resto del año

Los centros comerciales se preparan con ofertas, promociones y eventos para los últimos cuatro meses del año, en donde esperan que el tráfico de personas que visitan estos lugares, aumente entre un 15% y un 20%, explicó Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM) conformada por 16 malls y 3,000 tiendas.

“Históricamente, el último cuatrimestre representa el período de mayor dinamismo del retail (comercio minorista). El crecimiento en el flujo / tráfico de los centros comerciales es de hasta un 15% y 20%, y el mes de diciembre el incremento del flujo tiende incluso a duplicarse. Esto podría de igual manera reflejarse en el crecimiento en ventas”, dijo Sánchez.

La presidenta de APACECOM indicó que “los comercios estarán ofreciendo descuentos importantes en moda, tecnología, hogar, gastronomía e incluso entretenimiento. También refuerzan su inventario y preparan campañas para estimular el consumo”.

Sánchez afirmó que “se avecinan festividades importantes en el último cuatrimestre como los es el mes de la Patria, fiestas de Navidad y Año Nuevo, que representan la mayor temporada de consumo del país”. Expresó que “sumado a ello, los centros comerciales se preparan para recibir turistas de la región, quienes encuentran en Panamá no solo precios competitivos, sino también conectividad y seguridad en la oferta”.

Sánchez destacó que en el mes de septiembre, también se realizará el Panamá Black Weekend 2025. Dijo que “ya tiene fecha oficial la cual será anunciada próximamente”.