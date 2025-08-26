Ofertas y eventos, la apuesta de los malls para el resto del año

Los centros comerciales se preparan con ofertas, promociones y eventos para los últimos cuatro meses del año, en donde esperan que el tráfico de personas que visitan estos lugares, aumente entre un 15% y un 20%, explicó Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM) conformada por 16 malls y 3,000 tiendas.'Históricamente, el último cuatrimestre representa el período de mayor dinamismo del retail (comercio minorista). El crecimiento en el flujo / tráfico de los centros comerciales es de hasta un 15% y 20%, y el mes de diciembre el incremento del flujo tiende incluso a duplicarse. Esto podría de igual manera reflejarse en el crecimiento en ventas', dijo Sánchez.La presidenta de APACECOM indicó que 'los comercios estarán ofreciendo descuentos importantes en moda, tecnología, hogar, gastronomía e incluso entretenimiento. También refuerzan su inventario y preparan campañas para estimular el consumo'. Sánchez afirmó que 'se avecinan festividades importantes en el último cuatrimestre como los es el mes de la Patria, fiestas de Navidad y Año Nuevo, que representan la mayor temporada de consumo del país'. Expresó que 'sumado a ello, los centros comerciales se preparan para recibir turistas de la región, quienes encuentran en Panamá no solo precios competitivos, sino también conectividad y seguridad en la oferta'.Sánchez destacó que en el mes de septiembre, también se realizará el Panamá Black Weekend 2025. Dijo que 'ya tiene fecha oficial la cual será anunciada próximamente'.