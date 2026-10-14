Economía

Ordenan el secuestro de cuentas y activos de Serviestiba para garantizar pagos

En un comunicado, la empresa Serviestiba informó que, con el propósito de cumplir con un cierre ordenado, los trabajadores serán convocados por turno para recibir “atención personalizada” en función de su situación laboral

Ordenan el secuestro de cuentas y activos de Serviestiba para garantizar pagos
CORTESÍA | Trabajadores de Serviestiba, S.A en su faena laboral.
Ordenan el secuestro de cuentas y activos de Serviestiba para garantizar pagos
ML | La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Jackeline Muñoz
Yalena Ortiz
14 de octubre de 2026

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, informó sobre el “secuestro de oficio” de las cuentas por cobrar, bienes, cuentas bancarias, autos y camiones de la empresa Serviestiba, S. A., con el objetivo de garantizar el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores en el puerto de Cristóbal, provincia de Colón.

Según explicó la titular de la cartera laboral, la medida busca evitar que la compañía se retire o se declare en quiebra sin cumplir antes con sus obligaciones. “Ellos decían que no tenían para pagar. Entonces, antes de que se fueran, el Mitradel secuestró para garantizar lo que les corresponde por ley”, indicaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

El secuestro judicial, que se ejecutó sin solicitud previa de los sindicatos pero con su pleno respaldo, busca asegurar de forma inmediata el pago de la quincena correspondiente a este miércoles. Asimismo, la ministra garantizó que los trabajadores continuarán recibiendo sus remuneraciones durante este periodo de transición.

Por su parte, el dirigente sindical Gian Carlos Jaén expresó la intranquilidad del gremio ante la falta de certezas por parte de la compañía: “Nos preocupa el tema de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos; la empresa no nos ha dado una respuesta concreta. Por el momento no se habla de liquidaciones, sino que están ofreciendo mutuos acuerdos. El Ministerio de Trabajo tiene conocimiento del tema y esperamos que todo se pueda resolver de buena forma”.

Negociación con empresas para nuevos contratos

ml | En paralelo, el Mitradel negocia con las dos nuevas operadoras portuarias que asumirán las operaciones, entre ellas TIL, para que absorban a la mayoría del personal. Se trata de un doble proceso: por un lado, que Serviestiba calcule y pague lo adeudado; y por otro, la recontratación inmediata en las nuevas empresas. La entidad realiza además una auditoría laboral y solicitó a la empresa revisar sus cifras. TIL y nueva operadora portuaria absorberán mayoría de estibadores para garantizar continuidad operativa en Cristóbal.

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