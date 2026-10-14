Ordenan el secuestro de cuentas y activos de Serviestiba para garantizar pagos

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, informó sobre el “secuestro de oficio” de las cuentas por cobrar, bienes, cuentas bancarias, autos y camiones de la empresa Serviestiba, S. A., con el objetivo de garantizar el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores en el puerto de Cristóbal, provincia de Colón.

Según explicó la titular de la cartera laboral, la medida busca evitar que la compañía se retire o se declare en quiebra sin cumplir antes con sus obligaciones. “Ellos decían que no tenían para pagar. Entonces, antes de que se fueran, el Mitradel secuestró para garantizar lo que les corresponde por ley”, indicaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

El secuestro judicial, que se ejecutó sin solicitud previa de los sindicatos pero con su pleno respaldo, busca asegurar de forma inmediata el pago de la quincena correspondiente a este miércoles. Asimismo, la ministra garantizó que los trabajadores continuarán recibiendo sus remuneraciones durante este periodo de transición.

Por su parte, el dirigente sindical Gian Carlos Jaén expresó la intranquilidad del gremio ante la falta de certezas por parte de la compañía: “Nos preocupa el tema de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos; la empresa no nos ha dado una respuesta concreta. Por el momento no se habla de liquidaciones, sino que están ofreciendo mutuos acuerdos. El Ministerio de Trabajo tiene conocimiento del tema y esperamos que todo se pueda resolver de buena forma”.