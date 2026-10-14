Ordenan el secuestro de cuentas y activos de Serviestiba para garantizar pagos

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En paralelo, el Mitradel negocia con las dos nuevas operadoras portuarias que asumirán las operaciones, entre ellas TIL, para que absorban a la mayoría del personal. Se trata de un doble proceso: por un lado, que Serviestiba calcule y pague lo adeudado; y por otro, la recontratación inmediata en las nuevas empresas. La entidad realiza además una auditoría laboral y solicitó a la empresa revisar sus cifras. TIL y nueva operadora portuaria absorberán mayoría de estibadores para garantizar continuidad operativa en Cristóbal.