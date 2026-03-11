Otto Wolfschoon, nuevo director de la junta directiva del Fondo de Ahorro de Panamá

El Fondo de Ahorro de Panamá (“FAP” o el “Fondo”) anunció la incorporación del Otto Oswald Wolfschoon Horna como miembro de su junta directiva, tras la ratificación de su nombramiento por la Asamblea Nacional de Diputados.

Wolfschoon tomó posesión y fue juramentado el 6 de marzo de 2026 ante el Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Wolfschoon se integra a la junta directiva del FAP en reemplazo de José N. Abbo.

Wolfschoon cuenta con 40 años de trayectoria en el sector financiero panameño, con amplia experiencia en banca corporativa, crédito y gestión estratégica. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo y subgerente general de Global Bank, entidad a la que se incorporó desde su fundación y donde ha liderado áreas clave como crédito, operaciones, tesorería y banca corporativa, comercial e internacional.

A lo largo de su carrera también ha ocupado posiciones de responsabilidad en instituciones internacionales como The Chase Manhattan Bank y Bank of Boston, y participa activamente en juntas directivas y comités estratégicos del sector financiero y empresarial del país.

Mario Amaya, presidente de la junta directiva del FAP, señaló: “En nombre de la junta directiva y del equipo ejecutivo, extendemos una cordial bienvenida al director Wolfschoon. Su amplia trayectoria en el sector financiero aportará criterio técnico y experiencia estratégica a la gestión del Fondo, en línea con nuestro mandato y visión de largo plazo”.

Por su parte, Wolfschoon manifestó: “Asumo esta responsabilidad con alto sentido de compromiso institucional. Confío en que mi experiencia en el sector financiero contribuirá a preservar la solidez, disciplina y visión de largo plazo que caracterizan al Fondo”.

El Fondo de Ahorro de Panamá reafirma su compromiso con una gestión prudente, transparente e independiente de los recursos bajo su administración, en estricto apego a su marco legal y a las mejores prácticas internacionales aplicables a fondos soberanos.