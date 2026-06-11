Panamá adjudicó $180.46 millones en subasta de Letras del Tesoro

ML | La República de Panamá colocó $180.46 millones en la quinta subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La operación incluyó la adjudicación de $114.15 millones en ofertas competitivas, a un precio promedio ponderado de 95.39%, equivalente a un rendimiento promedio ponderado de 4.78%.

Adicionalmente, se adjudicaron $20.06 millones en ofertas no competitivas y $6.375 millones en la segunda vuelta. Asimismo, se colocaron $39.877 millones en reconocimiento de Intereses Preferenciales.

La subasta recibió ofertas competitivas por $165.15 millones y ofertas no competitivas por $20.06 millones, para un total de $185.21 millones en posturas recibidas, reflejando una participación activa de los inversionistas y una demanda sostenida por instrumentos soberanos de corto plazo de la República.