Panamá en importantes reuniones del GAFI

El Ministerio de Economía y Finanzas informó la de finalización de una “productiva semana de reuniones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional o FATF, por sus siglas en inglés)”.

En los encuentros, los representantes de más de 200 jurisdicciones reafirmaron su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional y el fortalecimiento de la lucha contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

En representación de la Presidencia Pro Témpore de GAFILAT, Isabel Vecchio A., de Panamá, junto con la Secretaría Ejecutiva, participó en diversas reuniones y espacios de coordinación, impulsando el diálogo regional y promoviendo iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de América Latina frente a los desafíos de la criminalidad financiera.