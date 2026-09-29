Panamá genera 77,231 nuevos empleos y ya suma 2 millones 45 mil ocupados

El presidente José Raúl Mulino Quintero anunció la creación de al menos 77,200 nuevos puestos de trabajo y la reducción de la tasa de desempleo a 8.5%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). “Quiero anunciarles que con mucho esfuerzo y dedicación se han generado 77,200 nuevos puestos de trabajo y logramos bajar el desempleo al 8.5%, un descenso sustancial con respecto al año pasado”, afirmó el mandatario, quien ponderó las métricas como una extraordinaria noticia para la nación, fruto de una economía ordenada que recuperó la confianza nacional e internacional.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, precisó que la población ocupada en Panamá asciende a 2 millones 45 mil personas, de las cuales 77,231 corresponden a plazas generadas en este período. “Más de 77,000 empleos generados nuevos, una cifra importante, todos del sector privado”, enfatizó. La titular detalló que las actividades con mayor dinamismo fueron el comercio, la agricultura, la banca, los servicios y la agroindustria, esta última con el repunte más destacado tras el deterioro del ciclo previo. Asimismo, resaltó que por primera vez en 12 años la generación de plazas privadas superó a la del sector público.

Muñoz explicó que este avance responde al ordenamiento administrativo y a la garantía de paz social y estabilidad laboral, bajo la estrategia “Más territorio, más empleo”, orientada a extender el impacto hacia las provincias. “Son dos años humanizando la búsqueda de empleo, comprendiendo que veníamos con una tasa de aumento de desempleo de un aproximado 2%, que se traduce en cientos de miles de familias panameñas que tenían una necesidad”, señaló.

En cuanto a las oportunidades para los buscadores de empleo, el jefe del Ejecutivo informó sobre el lanzamiento de programas de capacitación remunerada en alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para la industria turística. A esto se suman 4,800 becas en inteligencia artificial y ciberseguridad mediante el programa “Talent Up”, impulsado junto a Google y disponible gratuitamente en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Tomó dos años, pero aquí están los resultados y son el inicio de muchos otros”, acotó Mulino.

La titular de Trabajo detalló que entre las iniciativas vigentes destacan “Mi Primer Empleo” con 4,278 jóvenes insertados, “Mi Primer Empleo Agro” con más de 2,000 participantes, la recién implementada Ley de Pasantías, “Aula Talentos Sin Barreras” con más de 800 personas con discapacidad colocadas, y los programas “Mujer que Trabaja”, “Panamá que Avanza” e “Impulso Mujer” junto al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP). A esta oferta se añaden más de 400 reclutamientos focalizados realizados en todo el país para conectar perfiles con vacantes reales.