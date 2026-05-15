Panamá impulsa mejoras en licencias de zonas francas para atraer empresas de servicios modernos

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, se reunió con representantes de International Free Zone Authority (IFZA), con el objetivo de realizar mejoras en el proceso de otorgamiento de licencias para usuarios de zonas francas, particularmente en sectores vinculados a servicios modernos.

La reunión que se realizó en el marco de la versión 12 del Congreso Mundial de Zonas Francas 2026, permitió explorar mecanismos para aprovechar el proceso de digitalización que actualmente impulsa la Dirección General de Zonas Francas, junto con el reciente lanzamiento de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (ENESM-PA), impulsada por el MICI para promover el crecimiento de los servicios modernos en la economía panameña y acercar al país a estándares internacionales implementados en mercados líderes como Dubái, Singapur, Estonia y Reino Unido.

International Free Zone Authority, entidad que administra y desarrolla zonas francas en Dubái y que ya mantiene presencia en Panamá, compartió experiencias y buenas prácticas enfocadas en modelos ágiles y digitalizados para el establecimiento de empresas vinculadas a actividades como desarrollo de software, marketing digital, consultoría especializada, industrias creativas y otros servicios que pueden ofrecerse y demandarse digitalmente.

Asimismo, se destacó que la actual coyuntura geopolítica en el Golfo Pérsico, sumada a los cambios en las dinámicas globales de inversión y exportación de servicios, representa una oportunidad estratégica para Panamá como destino atractivo para nómadas digitales, empresas tecnológicas y prestadores internacionales de servicios modernos que buscan plataformas seguras, conectadas y competitivas para operar.

Los representantes de IFZA también compartieron experiencias implementadas en Dubái, donde los procesos de licenciamiento para usuarios de zonas francas se realizan completamente en línea, pueden gestionarse en inglés y toman entre tres y cinco días hábiles, facilitando así la atracción de empresas internacionales y talento global.