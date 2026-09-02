Panamá lanza proceso para actualizar su Plan Energético Nacional hasta el año 2040

El Gobierno Nacional informó que puso en marcha el proceso de actualización del Plan Energético Nacional, que trazará las decisiones de inversión e infraestructura del sector hasta el año 2040.

Durante el Taller de Consulta Técnica organizado por la Secretaría Nacional de Energía, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, calificó el momento como decisivo para el futuro energético del país, y anunció que en las próximas semanas el proceso llegará, mediante foros regionales, a cada provincia, con la participación de instituciones públicas, academia, sector privado, cooperación internacional y sociedad civil.

El ministro vinculó el proceso a dos prioridades explícitas del presidente José Raúl Mulino para el sector, el avance de la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, y la ampliación de la electrificación rural, con la que el Gobierno busca llevar el servicio a las más de 50 mil familias panameñas que hoy siguen sin acceso al sistema eléctrico nacional.

Se detalló que el proceso cuenta con el respaldo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea.

La representante del Grupo BID en Panamá, Gloria Lugo, precisó que el organismo acompaña a la Secretaría Nacional de Energía en la realización de talleres provinciales y comarcales, para que la planificación incorpore la realidad de cada territorio.

El taller también contó con un panel de expertos del sector energético, moderado por el secretario Rodrigo Rodríguez. El consenso entre los panelistas fue que Panamá ha logrado descarbonizar buena parte de su matriz eléctrica, aunque persisten retos que no admiten más demora.

“No estoy convencido de que haya que hacer sacrificios muy grandes para avanzar en la descarbonización”, planteó el Dr. Víctor Urrutia.

Carmen Urízar ubicó al usuario en el centro de la discusión, “el consumidor es el eje de todo esto, porque la política energética gira alrededor de garantizar que tenga acceso a los energéticos y que esos energéticos sean asequibles”.

Sobre la escala regional, el Dr. Fernando Aramburu Porras planteó que “somos un mercado mucho más grande que 4 millones de personas, y la integración regional nos permite compensar nuestras propias debilidades”, idea que encontró eco en Matteo Banti, jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea, quien señaló que “una interconexión entre todos los países da una fuerza grandísima en términos de estabilidad y firmeza a la matriz energética de la región”.

Jorge Billingslea, director nacional de Electricidad de la ASEP, cerró el panel con un llamado a fortalecer la información al usuario, “hay que capacitar al cliente sobre sus derechos y sus deberes, y darle en sus manos herramientas, como aplicaciones, para que conozca y mejore su consumo”.