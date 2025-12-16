Panamá levanta medidas de retorsión contra Ecuador, tras salida de lista fiscal

El Consejo de Gabinete aprobó este martes, 16 de diciembre, la derogación en su totalidad el Decreto de Gabinete N°13 de 2012, que establecía medidas de retorsión contra la República de Ecuador, por considerar que este país discriminaba a la República de Panamá.

Lo anterior quedó dispuesto con el nuevo Decreto de Gabinete No. 39-25 de 16 de diciembre de 2025.

“La decisión de poner fin a las medidas de retorsión contra Ecuador se toma luego de que autoridades de ambos países formalizaran la firma de un convenio de intercambio de información en materia tributaria. Este acuerdo busca fortalecer la transparencia, prevenir delitos tributarios y financieros, y promover la inversión bilateral”, detalla el reporte oficial emitido.

Como consecuencia de este acuerdo, el Gobierno de Ecuador excluyó a Panamá de su lista de paraísos fiscales, mediante la Resolución N° NAC-DGERCGC25-00000021 de 15 de agosto de 2025.