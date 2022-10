Panamá no exporta carne de res a México

Ante los supuestos casos de intoxicación y fallecimiento de una persona por comer carne procedente de Panamá en Mexíco, Alfredo Oranges, embajador en México, reiteró que “Panamá no exporta carnes a México”, por lo que rechazó la acusación en una entrevista con el periodista Pedro Ferriz de Con, en la emisora Central FM. “Estamos solicitando una investigación exhaustiva por lo delicado del tema. Solicitamos saber cuál es el origen de la noticia”, agregó el embajador.

Oranges manifestó que “de manera inmediata nos dirigimos a la dirección de control de alimentos y vigilancia veterinaria del Ministerio de Salud de la República de Panamá y podemos categóricamente rechazar esa afirmaciones. Panamá no tiene permiso para ingresar productos cárnicos al territorio nacional. por esa razón se emitió un comunicado oficial precisamente rechazando esta noticia toda vez que nosotros no estamos autorizados para ingresas productos cárnicos a México de manera oficial”. Añadió que “queremos rechazar esta noticia por incierta. Estamos precisamente tramitando con Senasica los permisos correspodientes para poder ingresar productos cárnicos y sacar ganado mexicano con rumbo hacia Panamá, ganados de mejores calidades genéticas”. “Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, toda vez que no es posible, ni se deben violar los protocolos de seguridad fitosanitaria de ningún país porque pondríamos en peligro lo más sagrado que tenemos que es la salud pública”, afirmó. A través de un comunicado, el director nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Minsa, Reynaldo Lee, sostuvo que “por otro lado, de haber sido nuestro país, primero se hubiera manifestado la intoxicación, aquí en Panamá, lo que no ha sucedido y desde temprano, nosotros responsablemente, nos comunicamos con las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) de México y ellos no sabían nada sobre estas noticias de intoxicaciones en Chiapas, que recorren las redes sociales”. Lee aseguró, que “aquí en Panamá, los ganaderos cumplen con las buenas prácticas pecuarias, lo que se verifica con la negatividad de los resultados”.