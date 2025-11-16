Panamá presidirá por primera vez la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad

Panamá fue elegido por primera vez para presidir la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), durante la XI Conferencia y Asamblea Anual realizada en Lima, Perú. La designación reconoce los avances del país en modernización catastral y fortalecimiento registral.

La delegación panameña estuvo encabezada por el administrador de ANATI, Andrés Pagés Chanis, y la directora del Registro Público, Nairobia Escrucería, quienes presentaron los progresos en catastro multifinalitario, digitalización, interoperabilidad institucional y trazabilidad registral, lo que consolidó la confianza de los Estados miembros.

Además, Panamá fue confirmado como sede de la Convención Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad de 2026.

Pagés Chanis afirmó que la elección “constituye un honor para Panamá y un compromiso hemisférico”, y aseguró que el país impulsará una agenda de integración técnica y cooperación multinacional durante su gestión.