Economía

Panamá recibe cuatro toneladas de ayuda humanitaria de Japón para afectados por terremoto

Panamá recibe cuatro toneladas de ayuda humanitaria de Japón para afectados por terremoto
Redacción Web
20 de octubre de 2026

Panamá recibió este martes cuatro toneladas de ayuda humanitaria enviadas por el pueblo japonés, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para apoyar a las comunidades afectadas por el reciente sismo. La donación llegó a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen e incluye 200 tiendas de campaña, 40 lonas y 1000 colchonetas, que serán distribuidas por el Ministerio de la Presidencia.

En el acto de recepción participaron el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann; la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el representante residente de JICA en Panamá, Shohei Tada; y la encargada de Negocios de la Embajada del Japón en Panamá, Emiko Yamaguchi. Durante la ceremonia, el viceministro Guevara Mann agradeció el aporte y destacó el valor de la cooperación japonesa en medio de la emergencia.

“Es fundamental este aporte en señal de solidaridad y también como un acto humanitario significativo para un país con el cual se mantienen relaciones diplomáticas sólidas basadas en la amistad, la cooperación y la coincidencia de intereses”, manifestó. Añadió que se trata de una situación inédita para el país y que todo apoyo internacional es bienvenido: “Son momentos de mucha importancia, al ser una situación inédita la que tenemos en Panamá; toda la ayuda que se pueda obtener y que los países puedan conceder voluntariamente, como es el caso de Japón, es bien recibida”.

La donación japonesa se suma a las 50 toneladas movilizadas por la organización no gubernamental estadounidense Global Empowerment Mission (GEM) y a las 40 toneladas enviadas por la República Bolivariana de Venezuela, las cuales incluyen medicamentos, colchones, alimentos y otros insumos esenciales destinados a las provincias afectadas.

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