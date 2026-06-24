Panamá reiteró su apoyo a la Argentina sobre las Malvinas en la Asamblea General de la OEA

La República de Panamá reiteró su apoyo a la República Argentina respecto a la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

“Esta posición de apoyo se basa en los principios irrenunciables expuestos en el Congreso Anfictiónico de Panamá, cuyo bicentenario celebramos este año, relacionados con la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como con la solución pacífica de conflictos y el respeto al Derecho Internacional”, dijo el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, en representación del Gobierno panameño.

A fin de encontrar una salida pacífica a la disputa, el funcionario señaló que Panamá celebra la disposición de Argentina y el Reino Unido para reanudar las negociaciones, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El representante panameño respaldó la declaración propuesta por Perú y aprobada por unanimidad durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La declaración resaltó que la cuestión de las islas Malvinas constituye un tema de permanente interés hemisférico, y reconoció que la incorporación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como observador permanente de la OEA refleja principios y valores compartidos que permiten un mayor entendimiento mutuo.

El documento constató que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido mantienen importantes vínculos comerciales, culturales y políticos, además de compartir valores comunes y desarrollar una estrecha cooperación tanto bilateral como en foros internacionales.

Además, expresó satisfacción por la reafirmación de la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las islas Malvinas.