$!Panamá se posiciona en París como destino para la migración por inversión

Con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como un destino estratégico para la migración por inversión y la atracción de capital extranjero, representantes de Panamá, en alianza con miembros de Mercan Group, participaron en el IMC Forum 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre financiamiento y movilidad global.

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, resaltó la importancia de la participación del país en el evento: “Promover a Panamá, presentar nuestras fortalezas ante inversionistas globales y generar nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y empleo para nuestro país. Además, hemos expresado nuestro interés de que Panamá pueda albergar futuras ediciones de este importante encuentro internacional”, planteó Moltó.

La presencia de una delegación panameña público-privada, conformada por más de 20 representantes de bancos, firmas legales, asesores patrimoniales, desarrolladores inmobiliarios y actores clave del gobierno, destacó en el foro. El equipo posicionó al país como referente en la industria al resaltar factores como su economía dolarizada, su centro financiero internacional y un programa de residencia por inversión altamente competitivo.

“Panamá ocupa un lugar estratégico dentro de nuestra visión de crecimiento para América Latina. Su conectividad, ubicación privilegiada y capacidad para servir como centro regional de negocios lo convierten en una plataforma con un enorme potencial para la inversión internacional”, señaló Jerry Morgan, presidente y CEO de Mercan Group.

Siguiendo la hoja de ruta para la consolidación del país, Alix Moyrón, directora de Marketing y Ventas de Mercan Panamá, destacó el perfil del mercado actual: “Los inversionistas internacionales buscan jurisdicciones con estabilidad jurídica, movilidad, seguridad y economía robusta. Panamá se ha consolidado como una plataforma de inversión, negocios y estilo de vida ante una audiencia global altamente especializada”, afirmó.