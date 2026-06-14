Economía

Panamá se posiciona en París como destino para la migración por inversión

Panamá se posiciona en París como destino para la migración por inversión
Cortesía
Redacción Web
14 de junio de 2026

Con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como un destino estratégico para la migración por inversión y la atracción de capital extranjero, representantes de Panamá, en alianza con miembros de Mercan Group, participaron en el IMC Forum 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre financiamiento y movilidad global.

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, resaltó la importancia de la participación del país en el evento: “Promover a Panamá, presentar nuestras fortalezas ante inversionistas globales y generar nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y empleo para nuestro país. Además, hemos expresado nuestro interés de que Panamá pueda albergar futuras ediciones de este importante encuentro internacional”, planteó Moltó.

La presencia de una delegación panameña público-privada, conformada por más de 20 representantes de bancos, firmas legales, asesores patrimoniales, desarrolladores inmobiliarios y actores clave del gobierno, destacó en el foro. El equipo posicionó al país como referente en la industria al resaltar factores como su economía dolarizada, su centro financiero internacional y un programa de residencia por inversión altamente competitivo.

“Panamá ocupa un lugar estratégico dentro de nuestra visión de crecimiento para América Latina. Su conectividad, ubicación privilegiada y capacidad para servir como centro regional de negocios lo convierten en una plataforma con un enorme potencial para la inversión internacional”, señaló Jerry Morgan, presidente y CEO de Mercan Group.

Siguiendo la hoja de ruta para la consolidación del país, Alix Moyrón, directora de Marketing y Ventas de Mercan Panamá, destacó el perfil del mercado actual: “Los inversionistas internacionales buscan jurisdicciones con estabilidad jurídica, movilidad, seguridad y economía robusta. Panamá se ha consolidado como una plataforma de inversión, negocios y estilo de vida ante una audiencia global altamente especializada”, afirmó.

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