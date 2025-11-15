Panamá sede de reunión anual de evaluación de proyecto sobre manejo sostenible del suelo

Panamá fue sede los días 12 y 13 de noviembre de la Reunión Anual de Evaluación del Proyecto KoLFACI «Investigación para mejorar la fertilidad del suelo mediante la aplicación de tecnología de transformación de estiércol en abono orgánico”, llevado a cabo en un hotel de la localidad, con la participación de ocho delegaciones técnicas de los países miembros de la red KoLFACI, así como las autoridades de KoLFACI Corea.

El acto inaugural estuvo encabezado por el ingeniero Abel Aparicio, director nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), quien ofreció un discurso en nombre del ministro, Roberto Linares, destacando la importancia del proyecto y los avances alcanzados por Panamá durante su ejecución.

En su mensaje señaló que el proyecto ha sido una oportunidad estratégica para fortalecer las capacidades nacionales en manejo sostenible del suelo, producción orgánica y adopción de buenas prácticas agrícolas

Durante su intervención, Aparicio destacó los principales logros obtenidos en Panamá: ­ -Capacitación de más de 325 productores y técnicos en la elaboración de biofertilizantes tipo Bocashi. ­-Establecimiento de parcelas demostrativas con una producción acumulada superior a 62 toneladas de biofertilizantes orgánicos. ­-Integración de productores certificados en agricultura orgánica, quienes hoy sirven como modelos de sostenibilidad dentro de sus comunidades.

El ingeniero Aparicio expresó un especial reconocimiento a KoLFACI Corea por su liderazgo y acompañamiento técnico, así como por la confianza depositada en Panamá como país participante de esta valiosa iniciativa de cooperación. Reiteró además el compromiso del MIDA con la innovación, la investigación y la sostenibilidad agrícola para enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria y el cambio climático.

Fuente: MIDA