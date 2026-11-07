Panamá será sede del encuentro que reunirá a líderes de la industria de parques y atracciones en 2027

Por primera vez, Panamá será sede del Encuentro IAAPA: América Latina, Caribe, que se realizará del 8 al 10 de marzo de 2027 en el Hotel Riu Plaza Panamá.

El evento, organizado por IAAPA, la Asociación Global de la Industria de las Atracciones, reunirá a operadores, proveedores, desarrolladores e inversionistas de toda la región.

Bajo el concepto “Donde el futuro de la industria de las atracciones toma impulso”, el programa abordará tendencias globales, desarrollo de destinos, liderazgo, inteligencia artificial, innovación, sostenibilidad y experiencia del visitante.

La elección de Panamá destaca por su conectividad y potencial. Según el Estudio de Impacto Económico de IAAPA, la industria de atracciones en el país genera US$406 millones anuales, sostiene 9,100 empleos y sus 106 atracciones reciben 2.1 millones de visitantes. Se proyecta que el gasto en turismo recreativo crezca 44% al 2030, hasta US$1,100 millones.

“Panamá reúne características clave para llevar el Encuentro IAAPA a nuevos mercados: conectividad, diversidad de experiencias y una industria con gran potencial”, afirmó Paulina Reyes, vicepresidenta y directora ejecutiva de IAAPA para América Latina y el Caribe.

El encuentro incluirá EDUTours a IMAX Canal de Panamá, Museo del Canal, Biomuseo y Crazy Park, entre otros.