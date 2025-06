Pérdida de clientes, reducción del personal, problemas de liquidez y flujo de caja por las bajas ventas, son algunas de las afectaciones que tienen salones de belleza, barberías, lavanderías y buses colegiales, debido a los cierres de calles y la huelga de docentes en el sector educativo público, aseguraron representantes de estos sectores.

Yalesy Gonzáles, quien se dedica a realizar manicure y pedicura, dijo que tiene “9 años como manicurista y hasta hace unos meses el flujo de clientas era constante y me iba bien, pero actualmente, con toda esta situación, mis clientas no vienen, muchas me comentan que están desempleadas”.

Mario Hernán, propietario de una barbería en Cabra, distrito de Pacora, indicó que “la clientela se ha reducido, el sector donde se encuentra mi local ha sido escenario de protestas”.

Por su parte, Víctor Carvajal de Wash Clean Lavamatico opinó que “todo ha bajado, el lavado y las planchadas de ropa, nos encontramos en crisis porque no hay muchos clientes frecuentando el local”.