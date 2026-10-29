Petroleras obtienen enormes ganancias en un mercado impactado por la guerra

La subida de los hidrocarburos provocada por la guerra en Oriente Medio reportó miles de millones de ganancias a grandes petroleras como la francesa TotalEnergies, la británica Shell y la española Repsol.

Las grandes compañías energéticas se están beneficiando extraordinariamente de las interrupciones en el suministro de petróleo y gas en Oriente Medio, lo que potencia los márgenes de refinado y los precios.

Y todo ello, mientras el aumento de las facturas de la energía y los precios cada vez más altos de los combustibles fomentan la inflación, que presiona a hogares y empresas.

El miércoles, el gas europeo superó los 100 euros (unos 111 dólares) el megavatio-hora por primera vez en cuatro años, debido a las dificultades de tránsito de los cargamentos de gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio y a la disminución de las reservas europeas.

Esta inflación conduce en numerosos países a un creciente descontento por el aumento del coste de la vida que, en Francia, estalló en forma de fuertes protestas a nivel nacional.

En contraste, el beneficio neto de la francesa TotalEnergies batió un récord entre julio y septiembre, cuando alcanzó los 8.300 millones de dólares.

Por su parte, el de la británica Shell fue de 12.100 millones de dólares en ese periodo, más del doble que en el mismo trimestre del año anterior.

Y en el caso del grupo español Repsol, la ganancia neta se cuadruplicó en los primeros nueve meses del año, hasta los 5.000 millones de euros (5.600 millones de dólares).

Tanto Shell como TotalEnergies, que ya habían registrado un fuerte crecimiento en los dos primeros trimestres de 2026, indicaron que aumentarán las retribuciones de los accionistas.

- Ser "ejemplar" -

Los beneficios se explican en parte porque la producción y exportación de productos refinados en Oriente Medio sigue gravemente alterada, y las refinerías no afectadas por la guerra aprovechan la menor oferta global.

Al mismo tiempo, los bombardeos ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas han llevado a Moscú, un actor importante en este mercado, a prohibir la exportación de productos como la gasolina y el diésel.

El gobierno francés, en tanto, instó a TotalEnergies a comportarse de forma "ejemplar" y hacer que los consumidores se beneficien de los ahorros derivados de la liberación de reservas estratégicas de gasóleo.

"Le pedimos a Total que repercuta, una vez más, a la baja la ventaja de la liberación de los barriles y que continúe con su tope [a los precios] el tiempo que sea necesario, mientras dure esta crisis", declaró la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, a la cadena BFMTV/RMC.

En cuanto a Repsol, solo en el tercer trimestre, las utilidades alcanzaron 2.800 millones de euros, una cifra muy superior a los 574 millones de esos mismos tres meses de 2025.

Su beneficio neto ajustado, indicador que mide de forma más específica la rentabilidad de la empresa, ascendió a 5.420 millones de euros en los primeros nueve meses del año, frente a 1.900 millones en el mismo periodo de 2025 (+184%).

La empresa, con sede en Madrid y presente en más de 20 países, se ha concentrado en los últimos meses en su posicionamiento en Venezuela, donde afirmó que está dispuesta a aumentar su producción de crudo en un 50% en 12 meses.

- "Indecente" -

Ante estos resultados empresariales, algunas voces critican duramente que esos grupos estén sacando tajada de un conflicto que asfixia las economías familiares de todo el mundo.

En respuesta a las ganancias anunciadas por Shell, el responsable de campaña de Greenpeace Philip Evans instó al gobierno británico a "gravar a estas compañías por el daño incalculable que están infligiendo".

"En un contexto de desastres climáticos casi constantes, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo, estos beneficios van más allá de la mera codicia: son abiertamente malvados", añadió.

En Francia, varias oenegés, como 350.org, Action Justice Climat Paris y Attac France, calificaron de "indecentes" los beneficios de TotalEnergies y reclamaron que se graven esas ganancias "para financiar los servicios públicos, la transición ecológica y el apoyo a los hogares".