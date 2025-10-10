$!Petroprix invierte $25 millones en Panamá

Tras la inauguración de la primera estación de gasolina low cost en Costa Verde, La Chorrera, Carlos Santiago Bermúdez, uno de los propietarios y directores de Petroprix, anunció los planes de expansión de la empresa en Panamá.

Según indicó, la primera fase de su llegada al país contempla el desarrollo de 50 estaciones de gasolina, lo que implica una inversión de 25 millones de dólares.

El empresario detalló que “inicialmente queremos realizar 50 proyectos en el país, de los cuales ya tenemos 22 en marcha y esperamos, en dos o tres años, tenerlos activos”. Además, agregó que “a medio plazo nos proponemos establecernos también en el interior del país y en la ciudad capital, ampliando así la cobertura de la empresa”.

Tras este anuncio, economistas y empresarios coincidieron en que la apertura de nuevas estaciones de combustible no solo representa inversión privada, sino que también genera empleo formal y dinamiza la economía local en las zonas donde operan.

Patricio Mosquera indicó que “si el modelo logra escalar, también puede inducir una transformación en la eficiencia operativa del sector, similar a lo que ocurrió en otros países con esquemas low cost en combustibles”.

Por su parte, el economista Augusto García señaló que “en Panamá hay casi un oligopolio, entonces si hay una empresa nueva que viene, introduce mayor competencia en el mercado y eso es positivo”.