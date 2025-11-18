Piña y jengibre panameños llegan al mercado europeo

ML | La piña y el jengibre panameños se posicionan en mercados internacionales con la exportación de la empresa Industria 4.0 Panamá SA, a países como España, Italia, Países Bajos y Dubai, destacó la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (Propanama).

Kimberly Rudas, representante de Industria 4.0 Panamá SA, explicó que la compañía exporta “entre dos y seis contenedores semanales de piña fresca a Italia, España y los Países Bajos”.

Además de piñas, Industria 4.0 Panamá SA también ha impulsado la exportación de jengibre fresco a Dubái, alcanzando alrededor de 4.000 kilos semanales. “Este producto proviene de familias rurales ubicadas a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá, donde se cultiva en tierras vírgenes y se cosecha completamente a mano”, recalcó Rudas.