El economista Raúl Bethancourt, dijo que “se tiene que apostar a la promoción de inversiones. Se requiere entender que las finanzas públicas hay que manejarlas en los dos sectores, tanto empresarial, como del pueblo, que haya un equilibrio”. Añadió que “el presidente José Raúl Mulino ha dicho una palabra clave que ‘confianza’, es la confianza que organismos internacionales le depositen a Panamá para poder arriesgarse para recibir mayores empréstitos para invertir. No podemos dejar de invertir, ni de recibir dinero. Devolver la confianza se va a lograr en la medida que el gobierno logre equilibrar los gastos”.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) presidido por Temístocles Rosas ha indicado que celebran la decisión del Ejecutivo de aplicar un contención del gasto sin que se traduzca en el incumplimiento “de sus obligaciones, ni tampoco que no se produzca un plan de inversiones para estimular la actividad económica”.

“Si no hay confianza, no habrá inversión privada medidas ni nacional y extranjera y si no generamos inversión privada seguiremos generando informal. La contención del gasto es crítica”.