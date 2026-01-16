$!Playas, buceo y senderismo, en la oferta turística para el verano

Avistamiento de aves, fauna silvestre, buceo, pesca, canopy, senderismo, estadías en resorts y playas, son parte de la oferta turística que ofrece el país para que los panameños hagan turismo interno, explicaron empresarios.

Detallaron que Panamá ofrece una amplia y diversa propuesta turística en verano, que abarca experiencias de aventura, naturaleza y cultura. Así mismo, el recorrido por islas paradisíacas y la pesca deportiva.

Pese a las amplias opciones, los consultados por Metro Libre, expresaron que hace falta mayor promoción local, ya que gran parte de los visitantes extranjeros llegan al país gracias a la difusión realizada por residentes y empresarios del sector turístico en el exterior.

El expresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), Ernesto Orillac, señaló que “la oferta turística del país se ha consolidado sobre una base de destinos tradicionales, a los que se han ido sumando nuevas alternativas”.

Orillac indicó que entre los destinos de mayor preferencia se encuentran, “las playas del Pacífico, que suelen ser las primeras en registrar alta ocupación, especialmente la Riviera Pacífica, donde las personas realizan buceo y surf”. Asimismo, mencionó otros puntos turísticos emblemáticos como “El Valle de Antón, Colón, Bocas del Toro, Boquete, Cerro Punta, el Golfo de Chiriquí, Pedasí y Veraguas, en los cuales se realiza senderismo y agroturismo, atrayendo a turistas nacionales y extranjeros”.

El empresario explicó que “los precios varían según la complejidad del servicio y los elementos incluidos en el producto, ya que algunas actividades pueden costar alrededor de B/. 20.00, mientras que otras duplican ese monto”.

Por su parte, Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, comentó que “las ofertas que tenemos en el país son bien grandes. Como el turismo de playa, de pesca, el turismo de montaña. Todo depende de lo que quieras”.

Aris detalló que “en Bocas del Toro, las personas pueden disfrutar de Isla Zapatilla, Estrellas o Red Frog; también hay zonas donde se puede practicar buceo e incluso surfear”. Además, “existen áreas destinadas al agroturismo y al senderismo”.

En cuanto a los precios de estas actividades, Pimentel resaltó que “pueden oscilar entre los B/. 150.00 hasta los B/. 400.00 dependiendo de si la persona se traslada en avión o vía terrestres, lugar de estadía y alimentación”.

Finalmente, Pimentel manifestó que, “el Estado debe mejorar la promoción del turismo interno, ya que muchos turistas extranjeros llegan gracias a la difusión que realizan residentes y empresas del sector en el exterior”.