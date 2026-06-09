Porcinocultores piden suspender importaciones

A.QUINTERO | La Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá (APUP), solicitó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), suspender las importaciones de carne de cerdo, ya que aseguran que la producción nacional cuenta con la demanda suficiente para satisfacer el consumo interno.

Las reacciones surgen luego que el Consejo de Gabinete autorizara la importación de un volumen adicional máximo de 1,500 toneladas métricas de producto de cerdo terminado e igual cantidad de materia prima para la industria nacional.

El presidente de APUP, Juan Guevara, indicó que “Se autorizó una importación de 3,000 toneladas de cerdo y nuestro análisis es que no entren estas licencias hasta tanto no se asegure la compra de producto nacional”.

detalló que actualmente “tienen una excelente producción, el mercado ha crecido un 25% y esto refleja que vamos a tener como cifra récord de sacrificio más de 730.000 de cerdo, lo que genera 10.000 nuevas plazas de trabajo en 3.000 puestos de producción en todo el país”.

El porcinocultor señaló que “somos autosuficientes en cerdo, pero no tenemos el espacio dentro del mercado. Por lo que solicitamos promover el consumo de picnic 100% nacional y garantizar las compras estatales para programas gubernamentales”.

Por su parte, el porcinocultor, Dioris Moreno, comentó que “hay más de 7,000 porcicultores a nivel nacional. Nosotros hablamos, por lo mínimo, de un cupo de 300 cerdos semanales para tratar de liberar un poco el mercado”.