Precios de los combustibles subirán entre 3 y 7 centavos por litro del 6 al 19 de marzo

La Secretaría Nacional de Energía informó que, entre el viernes 6 y el jueves 19 de marzo de 2026, regirán nuevos precios máximos de venta al público para los combustibles líquidos en el país.

Las tres referencias principales registran incrementos: la gasolina de 95 octanos sube de 90.6 a 94.8 centavos por litro (+4.2), la gasolina de 91 octanos pasa de 85.1 a 88.5 centavos (+3.4) y el diésel bajo en azufre aumenta de 83.2 a 90.3 centavos (+7.1).

Según la entidad: el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente aún no se refleja plenamente en estos ajustes, debido a que el mecanismo de referencia incorpora solo dos días de mercado posteriores a los eventos.

Los precios máximos por litro varían según la región.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un tope de 94.8 centavos, la de 91 octanos de 88.5 centavos y el diésel ULS de 90.3 centavos. En Arraiján y La Chorrera los precios serán de 95.1, 88.8 y 90.6 centavos, respectivamente, mientras que en Antón subirán a 95.4, 89.0 y 90.9 centavos.

En Penonomé, Aguadulce y Divisa los montos alcanzarán 95.6, 89.3 y 91.1 centavos; en Chitré y Santiago 96.2, 89.8 y 91.7 centavos; y en Las Tablas 96.4, 90.1 y 91.9 centavos por litro.

En la provincia de Chiriquí también se registran variaciones: David tendrá precios máximos de 97.0 centavos para gasolina de 95, 90.6 centavos para la de 91 y 92.5 centavos para el diésel.

En Frontera y Boquete los valores serán de 97.2, 90.9 y 92.7 centavos; en Volcán 97.5, 91.1 y 93.0; en Cerro Punta 97.7, 91.4 y 93.3; y en Puerto Armuelles 98.0, 91.7 y 93.5 centavos. Changuinola registra los precios más altos del listado, con 99.9 centavos para gasolina de 95, 93.5 para la de 91 y 95.4 centavos para el diésel ULS.[3:54 p. m., 4/3/2026] Metro Libre: Minsa desmiente supuestas “vacantes abiertas” difundidas en redes sociales

El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que una imagen que circula en distintas redes sociales, en la que se anuncian supuestas “vacantes abiertas”, es falsa y no proviene de ninguna de sus plataformas oficiales.

La institución reiteró que: no ha emitido ningún anuncio de contratación reciente y enfatizó que la información compartida por terceros puede inducir a engaños o fraudes.

El Minsa exhortó a la población a verificar siempre la autenticidad de cualquier convocatoria consultando únicamente canales oficiales y cuentas verificadas, a fin de evitar caer en noticias falsas o proporcionar datos personales a fuentes no autorizadas.