Precios del petróleo inician 2026 sin impulso

Los precios del petróleo retrocedieron levemente el viernes en la primera sesión de 2026, con los inversionistas atentos a la evolución de las tensiones geopolíticas y un mercado aún preocupado por una posible sobreoferta.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió un 0,16% hasta 60,75 dólares.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, retrocedió un 0,17% hasta 57,30 dólares.

El mercado se enfrenta a señales contradictorias en el plano geopolítico.

Por un lado, las tensiones en Irán han aumentado desde el comienzo de las protestas el domingo. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad han dejado seis muertos.

Trump amenazó a Irán con una respuesta en caso de que mate a manifestantes.

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social. “Estamos preparados y listos para actuar”, recalcó.

En respuesta, un consejero del guía supremo iraní, Ali Shamkhani, declaró que cualquier intervención estadounidense en Irán constituye “una línea roja” y será objeto de “represalia”.

Irán limita con el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de los barriles del mundo. Un bloqueo aumentaría la prima de riesgo en el mercado.

Del otro lado, las negociaciones para una resolución de la guerra en Ucrania continúan en el inicio del año. Un acuerdo podría facilitar las exportaciones de petróleo ruso, hoy bajo sanciones.

“El acuerdo de paz está listo en un 90%. El restante 10% (...) ese 10% contiene todo”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su discurso de fin de año.

Los precios se mantienen bajos por las perspectivas de un exceso de oferta por los aumentos de producción decididos por los principales productores de crudo.