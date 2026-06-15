Presidenta de México espera que aranceles disminuyan en negociación del T-MEC

México buscará reducir aranceles de Estados Unidos al acero, al aluminio y a los autos en la revisión del tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC), dijo este lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

México, Estados Unidos y Canadá, el tercer miembro, negocian actualmente una revisión del T-MEC en medio de amagos del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse del pacto con el argumento de que sólo beneficia a sus socios.

Interrogada sobre si buscará hablar con su par estadounidense, Sheinbaum respondió que “si es necesario, sí, por supuesto”.

Una delegación mexicana viaja a Washington para negociar este martes y miércoles con los estadounidenses, y en la mira están los gravámenes impuestos por Trump al acero, al aluminio y a los vehículos.

“Ahí es donde nosotros estamos trabajando, para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante y continúe el tratado comercial”, añadió Sheinbaum.

Trump ha impuesto un arancel generalizado de 50% al acero, aluminio y cobre, que deben pagar incluso sus socios comerciales.

La industria automotriz mexicana, una de las más beneficiadas por el T-MEC, ha sido sometida a una exhaustiva revisión para determinar qué piezas, por su origen, deben pagar el arancel de 25% impuesto por Washington

Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, Washington presiona para que los autos producidos en Norteamérica tengan al menos 50% de partes estadounidenses y elevar de 78% a 82% el porcentaje de las piezas ser producidas en alguno de los tres países socios.