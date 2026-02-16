Presidente de Colombia convoca a protesta contra suspensión de subida del salario mínimo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó una manifestación el próximo jueves para protestar contra la suspensión del alza del salario mínimo de 24% para este año, el mayor del siglo y blanco de críticas de empresarios y opositores.

A cuatro meses de la elección presidencial, el gobernante anunció en diciembre la subida salarial de poco más de 1,6 millones a 2 millones de pesos (422 a 520 dólares) mensuales, lo que desató avisos de que es insostenible debido a que podría aumentar la inflación, la informalidad y el costo de vida.

Después de recibir decenas de demandas en contra, el máximo organismo administrativo la suspendió el viernes y ordenó al gobierno expedir un nuevo decreto en ocho días.

“Yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio”, dijo el mandatario izquierdista en una alocución transmitida por redes sociales, en que defendió el incremento con el argumento de que no impulsará el desempleo ni una escalada inflacionaria.

Flanqueado por varios de sus ministros, Petro llamó a la protesta: “El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente para defender el salario vital”.

Añadió que además de argumentos jurídicos, económicos y de conveniencia para el interés general que “los tenemos todos”, el caso “se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador”.

“Necesitamos esa fuerza en la movilización que ahora se volverá mucho más permanente dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente trabajadora”, señaló Petro, quien durante su gobierno ha convocado a protestas sociales.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo y la presidencial el 31 de mayo, en la que la izquierda es la favorita, según encuestas.