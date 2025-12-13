Presidente Mulino asegura que el dinero de la mina se destinará a obras sociales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que los fondos provenientes de la venta del material extraído de la mina serán destinados de forma exclusiva a obras sociales, con énfasis en salud y agua, como parte de la proyección gubernamental para el año 2026.

“Esta semana confío que definamos con el ministro Chapman que los 30 millones que nos pagaron de las regalías del material de la mina será dedicado exclusivamente a obras sociales, ni un dólar a otro lado”.

Mulino destacó que el 2026 llegará “lleno de esperanza” para los panameños, con la generación de empleos, una inversión gubernamental en obras de infraestructura superior a B/.11 mil millones y el uso social de los 30 millones de dólares provenientes de la mina.

Durante una feria institucional en la provincia de Chiriquí, actividad en la que acompañó a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el mandatario adelantó que el próximo año estará marcado por un trabajo intenso en favor de la población, con el objetivo de devolver la fe ciudadana y sentar las bases de un país con crecimiento y oportunidades. Asimismo, subrayó la continuidad de la lucha contra la delincuencia y el crimen mediante el fortalecimiento de los estamentos de seguridad del Estado.

“Tengan fe que viene un 2026 muy bueno, lleno de esperanza y, sobre todo, de proyectos que comenzamos a ejecutar para generar empleos por todo el país”.

El presidente también resaltó el cierre exitoso del año fiscal, con cifras positivas, un déficit controlado, finanzas en orden y un presupuesto 2026 orientado de manera prioritaria al sector social del país.

En relación con la seguridad, Mulino se refirió al reciente crimen de un oficial de la Policía Nacional y no descartó un año de mayor rigor frente a la delincuencia y mano dura contra el crimen organizado.

“No tengan duda que eso viene. Hay forajidos como el de ayer que acabó con la vida de un policía... Mis respetos a esas familias que aportan héroes al país y, a veces, son muy incomprendidas. De nada sirve que el Ejecutivo haga su esfuerzo, a través de los estamentos de seguridad, si el Judicial no camina a la par”.

El mandatario reiteró que no es necesaria la aprobación de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las existentes, y cuestionó un sistema penal que, según dijo, “lidia con delincuentes peligrosos” bajo un enfoque garantista propio de delitos menores.

“De nada sirve lo que hacen nuestros organismos de seguridad si el Órgano Judicial no pone de su parte”.

Finalmente, Mulino manifestó su satisfacción por el trabajo de la misión internacional en Oslo, en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, señalando que en ese escenario se destacó de manera exitosa el nombre de Panamá por su compromiso con la democracia y la libertad del pueblo venezolano.