Presidente Mulino visita planta de medicamentos que expandirá sus operaciones en el país

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este jueves la planta de producción de medicamentos de la empresa británica Haleon, ubicada en la Urbanización Industrial de Juan Díaz. En el marco de este recorrido, la compañía anunció una inversión superior a los B/.30 millones para expandir sus operaciones en el país y consolidarse como centro de fabricación regional.

En la planta, que actualmente emplea a 220 trabajadores, se elaboran reconocidas marcas para el cuidado de la salud como Panadol, Advil, Sensodyne y Centrum. El mandatario celebró esta nueva inversión, la cual, una vez entre en fase operativa, generará más de 100 empleos adicionales entre directos e indirectos.

Durante el recorrido, el jefe del Ejecutivo conoció que la expansión permitirá duplicar la capacidad productiva de Haleon para abastecer a Centroamérica, el Caribe y otros países de América Latina. Asimismo, Mulino conversó con un grupo de colaboradores, a quienes felicitó por su labor en beneficio de la salud de nacionales y extranjeros.

El proyecto contempla la ampliación y modernización de la planta de Juan Díaz mediante mejoras en la infraestructura y en las áreas de bienestar para los colaboradores, así como la incorporación de una nueva línea automatizada de empaque con tecnología de punta. Entre las metas de la compañía destaca alcanzar en Panamá una producción de 900 millones de tabletas de paracetamol al año.

El presidente Mulino destacó que este proyecto ratifica que Panamá es un actor clave como hub regional en la fabricación de medicamentos y productos para la salud.

Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y sostuvo un encuentro con Andrés González, presidente de Haleon para Latinoamérica; Demian Omar, gerente de la planta; Mariana Lucema, directora de Asuntos Corporativos; y Santiago Baptiste, director de Asuntos de Gobierno.