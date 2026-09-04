Presidentes Mulino y Noboa acuerdan extender hasta Ecuador la interconexión eléctrica con Colombia

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa Azin, acordaron en Guayaquil impulsar el proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia y extenderlo oficialmente hasta Ecuador, con el fin de aprovechar el potencial panameño en generación de energía.

En un comunicado, la oficina de comunicación de la Presidencia de la República detalló que a la reunión se sumó, vía telefónica, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien ratificó su respaldo a esta iniciativa regional.

En materia comercial, Mulino y Noboa expresaron satisfacción por la suscripción de los términos de referencia para iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial entre ambas naciones. Señalaron que este instrumento será clave para diversificar el intercambio comercial, abrir oportunidades a los sectores productivos y consolidar una integración económica complementaria. Asimismo, acordaron promover inversiones y fortalecer los mercados bilaterales bajo los principios de diálogo, confianza mutua y respeto a los intereses nacionales, detalla la nota.

En cuanto a seguridad, ambos mandatarios destacaron la necesidad de articular esfuerzos bilaterales y regionales para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

En ese sentido, valoraron los avances logrados en los compromisos de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), adoptados en la Cumbre Escudo de las Américas celebrada en Panamá en agosto de 2026. También convinieron en promover una movilidad humana ordenada, regular y segura, la cual se fortalecerá con la firma de un acuerdo interinstitucional de intercambio de información migratoria entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Ministerio del Interior de Ecuador.

Durante la visita, el presidente Noboa agradeció a su homólogo la promulgación del Decreto Ejecutivo N.° 16 del 31 de agosto de 2026, que incorpora a Ecuador al régimen de Países Amigos de Panamá.

Al cierre del encuentro, ambos líderes reiteraron su determinación de mantener un diálogo permanente y trabajar en conjunto para impulsar iniciativas que contribuyan a una región más segura, estable, próspera y democrática, con estricto respeto a la soberanía de cada Estado, concluyó el comunicado.