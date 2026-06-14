Primera reunión de la era Warsh en la Fed, bajo la presión de Trump y de la inflación

La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, se reunirá la próxima semana por primera vez encabezada por Kevin Warsh, bajo la presión del presidente Donald Trump por tasas más bajas y el aumento de la inflación.

Trump aseguró hace poco que dejaría “que Kevin decida”, pero no oculta que lo nombró con la esperanza de que la Fed adopte una postura más flexible.

Un relajamiento monetario parecía posible cuando Trump nominó a Warsh a finales de enero. La escalada de los precios empezaba a ceder y la Fed contemplaba dos recortes de tasas a lo largo del año.

Pero las condiciones cambiaron desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, que disparó los costos de la energía.

Los precios en Estados Unidos aumentaron un 4,2% interanual en mayo, frente al 2,4% de febrero. Esta cifra duplica el objetivo del 2% de la Fed, que no se ha logrado en más de cinco años.

El aumento de la inflación no alarma a la institución estadounidense hasta el punto de imitar al Banco Central Europeo (BCE), que acaba de subir sus tipos de interés de referencia.

La Fed, cuyas tasas son más altas que las del BCE, probablemente anunciará el miércoles, tras dos días de reuniones, que vuelve a dejarlas sin cambios por cuarta vez.

Sin embargo, los banqueros centrales “halcones”, enfocados en luchar contra la inflación, se hacen oír cada vez más, y los inversores creen que podría producirse una subida de tipos a finales de año.

Con las elecciones de mitad de mandato en noviembre, este sería un escenario políticamente adverso para Trump, quien ha prometido disminuir tanto los precios como los costos de endeudamiento.

“Todos los presidentes quieren tasas de interés más bajas” para estimular la actividad. Pero Warsh, “no está en condiciones de hacer eso ahora”, advierte a la AFP Dan North, economista en Allianz Trade Americas.

- “Paradójica” -

La situación es “francamente un poco paradójica”, según Gregory Daco, economista en EY.

Antes de asumir la presidencia de la Fed, “Warsh insistió en la necesidad de flexibilizar la política monetaria con el argumento de que una mayor productividad permitiría reducir la inflación”, señala este analista a la AFP.

“Pero hoy nos enfrentamos a una inflación que supera el 4%, y nos preguntamos qué tanto durará este choque”, explica.

Las circunstancias de la llegada de Warsh al cargo hacen que los inversores cuestionen su capacidad para llevar a cabo una política monetaria basada en la realidad económica, al margen de las interferencias políticas.

Para ser nombrado, este exgobernador de la Fed (2006-2011) tuvo que ganarse la confianza de Trump, que no duda en poner a prueba la independencia de la institución.

Trump llevó a cabo una campaña de críticas contra Jerome Powell, el predecesor de Warsh, a quien reprochó no haber bajado más las tasas de interés, que son decididas por un comité compuesto por 12 miembros.

Durante su reunión a puerta cerrada del martes y el miércoles, los responsables de la política monetaria deberán actualizar sus proyecciones para la economía estadounidense (crecimiento, inflación, desempleo, evolución de las tasas).

Warsh, convertido en crítico de la Fed, considera que el banco central debería comunicar sus decisiones de manera diferente y menos.

Sin embargo, ofrecerá una rueda de prensa el miércoles justo después del comunicado en el que se anuncie la decisión de política monetaria, como de costumbre.

“No creo realmente que vaya a desmarcarse y decir que es necesario bajar los tipos”, apunta North, de Allianz Trade Americas. “Es bastante complicado justificar un recorte cuando la inflación está ahí”.