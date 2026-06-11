$!Producción de habichuela supera los 5 mil quintales

La producción de habichuela en Panamá alcanzó los 5,360 quintales al año, de acuerdo con los últimos datos del cierre agrícola de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con el MIDA, Chiriquí y Panamá Oeste son las provincias que lideran la siembra y cosecha de este rubro.

La entidad detalló que “para el ciclo 2024-2025 un total de 22 productores registraron una cosecha de 5,360 quintales de habichuela en una superficie de 11.64 hectáreas a nivel nacional”.

En tanto, un informe del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), detalló que la mayor producción de habichuela en el país se concentra de agosto a septiembre y de enero a abril. Además, que la siembra es en estación seca.

Asimismo, el IMA destacó que en el mercado nacional se comercializan dos variedades, la habichuela corta y la habichuela larga. En cuanto a los precios de referencia, la habichuela corta registra un valor aproximado de B/.20.12 por saco de 35 libras, mientras que la habichuela larga se comercializa en B/.8.40 por cada 12 mazos.

Por su parte, Olmedo Núñez, comerciante en Merca Panamá, explicó que “la mayor parte de la producción de habichuela que llega al mercado proviene de la provincia de Chiriquí, especialmente de zonas tropicales”.

Núñez agregó que “la habichuela es ampliamente utilizada en la preparación de ensaladas y como acompañamiento de diversos platillos”. En cuanto a los precios, dijo que “actualmente la libra se comercializa entre B/.0.50 al por mayor y hasta B/.0.80 al detal, dependiendo de la oferta disponible y del punto de venta”.