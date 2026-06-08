Producción de jengibre supera los 88 mil quintales

Y.Calles | La producción de jengibre alcanzó los 88,978 quintales al año, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA. La cifra representa un incremento de 30,839 quintales frente al año anterior, equivalente a un crecimiento de 53%.

De acuerdo a los datos del último ciclo agrícola, el aumento responde a una mayor área cultivada. La superficie sembrada creció 19% y la cosechada 24%, impulsada por 269 productores activos en todo el país.

Colón, Panamá Este y Darién se consolidaron como las provincias con mayor volumen de producción.

Además del volumen, el cultivo aporta a la economía nacional unos 1.8 millones de balboas en requerimientos de bienes y servicios agropecuarios. El cálculo incluye costos de producción como agroquímicos, mano de obra, mecanización agrícola y aspectos técnicos-administrativos.

El MIDA resaltó que “la capacitación y acompañamiento técnico es necesario para la incorporación de agrotecnologías a la producción del rubro, ya que juega un papel importante por sus propiedades a la salud y en la gastronomía panameña”.