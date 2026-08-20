Producción de palma aceitera supera los ocho mil quintales

La producción de palma aceitera en Panamá alcanza los 8,043,740 quintales al año, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Chiriquí aportó 7,944,339 quintales, equivalente al 98% del total nacional. Le siguen Bocas del Toro con 94,358 quintales y Veraguas con 5,043 quintales.

De acuerdo a los datos oficiales, 721 productores se dedican al cultivo de este rubro.

El cultivo, de nombre científico Elaeis guineensis Jacq, registró una disminución de 3,564 quintales respecto al año anterior. Sin embargo, la superficie cosechada aumentó en 1,037 hectáreas y la sembrada en 1,660 hectáreas. El rubro generó un impacto económico estimado de 62.3 millones de balboas, por requerimientos de bienes y servicios agropecuarios incluidos en el costo de producción.