Productores coclesanos capacitados para combatir enfermedades en cítricos

Un total de 20 productores de la comunidad de Bermejo, en el distrito de La Pintada, participaron de una capacitación sobre el manejo y control integrado de las enfermedades Huanglongbing o HLB y la Mosca de la Fruta en el rubro de cítricos. El evento fue organizado por el MIDA, a través de la Agencia de Extensión Agropecuaria de La Pintada, en conjunto con la Dirección Regional de Sanidad Vegetal en Coclé.

La jornada tuvo como objetivo orientar a los agricultores sobre la identificación, prevención y medidas de control ante estas plagas que afectan la producción citrícola en la región.

En este encuentro, productores y técnicos intercambiaron conocimientos y experiencias, fortaleciendo así las prácticas de manejo fitosanitario para proteger los cultivos y garantizar la calidad de la producción.

La provincia de Coclé es una región productora importante de cítricos en el país, con el cultivo principalmente de naranjas y limón persa, tanto para el mercado nacional como para la agroindustria. Durante el último ciclo agrícola (2024-2025) hubo una cosecha de 18.57 toneladas de naranjas y 509.18 de limón persa.

El HLB (Huanglongbing), conocido también como el «enverdecimiento de los cítricos», es una enfermedad bacteriana que afecta a especies como el limón, la naranja y la mandarina. Por su parte, la Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata) es una de las plagas que afecta cultivos de frutas tropicales y subtropicales (cítricos, mangos, aguacates, duraznos).

* Con información de MIDA.