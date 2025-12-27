Productores santeños se capacitan en uso y manejo seguro de plaguicidas

Un total de 121 productores del distrito de Macaracas, Los Santos, participaron en jornadas de capacitación sobre el manejo y uso seguro de los plaguicidas y buenas prácticas agrícolas, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La actividad se llevó a cabo en Bajos de Güera, Mogollón, Corozal, Las Palmas, El Cedro, Los Leales, Chupá y Llano de Piedra.

Durante las capacitaciones se trataron aspectos relacionados con el uso adecuado de plaguicidas, medidas de seguridad, manejo de envases y prevención de riesgos para la salud y el ambiente.

La jornada fue coordinada por el departamento de Sanidad Vegetal del MIDA, con el apoyo de la Secretaría Técnica y la Agencia del MIDA en Macaracas.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de los ingenieros Ernesto Herrera, Juan Cárdenas, Diomedes Domínguez, así como personal idóneo del Ministerio de Salud.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos interinstitucionales orientados a mejorar las prácticas agrícolas en las comunidades productoras del distrito.