Proponen entrada de Operador Virtual para fomentar competencia en telefonía

La incorporación de la figura del Operador Móvil Virtual (OMV) y acelerar la licitación para la entrada de un tercer concesionario, son las recomendaciones que hace la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) para fomentar la competencia en telefonía móvil.

Consumidores y economistas consideran que es necesario que existe una competencia y que los clientes no queden a merced de solo dos grandes empresas (Tigo y Cable &Wireless) como ha ocurrido hasta el momento, tras la salida de Digicel del mercado.

La ACODECO explicó que un Operador Móvil Virtual, “es una compañía de telefonía que no posee red propia ni concesiones de espectro, por lo que alquila la infraestructura de grandes operadoras (como Movistar, Telcel o AT&T) para ofrecer sus propios servicios de voz y datos”.

Según la entidad, estas “ofrecen tarifas más bajas y flexibles, siendo ejemplos comunes: Pillofon, OxxoCel, Izzi Móvil, Lowi, y Móvil Éxito”.

Detallaron que este modelo de negocio funciona de la siguiente manera: compran capacidad de red al por mayor para revenderla bajo su propia marca. Las mismas ofrecen los servicios de gestionar su propia facturación, soporte técnico, marketing y activación de tarjetas SIM/eSIM. Explicaron que entre las ventajas de los mismos están que “suelen ofrecer precios competitivos, planes prepago accesibles y mayor flexibilidad”. Sobre sus limitaciones, la ACODECO dijo que “la cobertura es la misma que la de la red alquilada, pero pueden tener menor prioridad en la velocidad de datos”.

En un comunicado la ACODECO manifestó que la figura de Operador Móvil Virtual se ha implementado en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y Estados Unidos; así como en Europa.