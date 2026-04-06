Proponen uso racional de la energía y paneles solares ante alza del combustible

Empresarios de diversos sectores apoyan las acciones del gobierno frente al alza del combustible y plantean la necesidad de incorporar alternativas en flotas de carga y transporte de pasajeros, como movilidad eléctrica o a gas, fomentar el uso racional de la energía e incluir a otros sectores en el alivio económico.

Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), indicó que “hay que evaluar establecer mayores controles de la flota de vehículos estatales y uso racional de la energía eléctrica que puede suponer establecer horarios para prender y apagar aires acondicionados”. Agregó que “es una situación compleja porque se origina por circunstancias que no dominamos”.

En tanto, Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL) dijo que “Panamá lidera la región en materia de transporte de pasajeros por dependencia eléctrica, gracias al metro. Debemos analizar extender el uso de transportes eléctricos, u otras alternativas, a ciertos sectores de la ciudad donde resulte viable”.

López agregó que “esta crisis ha dejado en evidencia la importancia de incorporar combustibles alternativos, como la movilidad a gas, para reducir la vulnerabilidad del sistema”.

Por su parte, Roberto Troncoso, expresidente del Consejo de Servicios Internacionales (COSIP), señaló que “las medidas que ha tomado el gobierno como paliativos a la presente crisis del combustible, son muy atinadas”.

No obstante, advirtió que “es necesario fomentar el uso de energía solar mediante paneles y promover la movilidad activa, incentivando caminar y usar la bicicleta mientras perdure la problemática del combustible”.