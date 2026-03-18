$!Puertos de Balboa y Cristóbal operan con normalidad y garantizan flujo comercial

Las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal continúan desarrollándose con normalidad y estabilidad, asegurando la continuidad del sistema portuario nacional y del flujo de importaciones y exportaciones, destacaron empresarios del sector.

La Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), a través de su Comité de Seguimiento a la Transición Portuaria, señaló que “de acuerdo con las reuniones sostenidas con el equipo de APM Terminals, en términos operativos, la terminal de Balboa atraviesa una fase de estabilización operativa con la implementación de nuevos sistemas”, mientras que “en Cristóbal se mantienen coordinaciones para garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones”.

Ricardo Lince, presidente de MAPA, indicó que “la situación en ambos puertos está mejorando; estamos revisando el tema contractual, se están formalizando acuerdos con los diferentes proveedores, así como las entradas por las garitas y los cargos portuarios. Todo se está definiendo con los nuevos operadores, lo cual es positivo, ya que cada vez estamos viendo más barcos atracando”.

En cuanto a la decisión de la naviera COSCO Shipping Lines (Panama) Inc. de suspender sus servicios en el Puerto de Balboa, el pasado 10 de marzo, Lince explicó que “la empresa sigue transportando su mercancía en Panamá, pero por alguna razón operativa o estratégica decidió trasladar los movimientos hacia el puerto del Atlántico”.

En tanto, Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), comentó que “ambos puertos están en recuperación. Se refleja una disminución en el volumen de movimiento, pero la normalización total debe darse en el mes de abril de este año”. Agregó que “esta semana se ha informado que llegarán los primeros buques madre que no estaban arribando, los cuales alimentan el sistema”.

“En cuanto a las acciones de COSCO, el impacto es mínimo”, dijo.

Según Troetsch esta “no es una compañía que maneje un alto volumen de carga en Panamá, apenas alrededor de un 5%”.

Por su parte, Alberto López Tom, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), detalló que “los puertos de Balboa y Cristóbal se encuentran actualmente estabilizados y operando al 100% bajo la administración de sus operadores temporales, dos empresas de amplia trayectoria y reconocida experiencia en el sector logístico-portuario”.